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        Mudanya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:47 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:49
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        Mudanya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

        İskele Meydanı’ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı, törende yaptığı konuşmada, muhtarlığın 194 yıllık merkezi ve yerel idareyi temsil eden ve kurumlar arasında siyasal barışın sağlandığı tek kurum olduğu söyledi.

        Muhtarlık kurumunun önemine işaret eden Aşçı, "Keza bizlere göre dünyada örneği olmayan en önemli işlevi de genel ve yerel idare arasındaki iş yükünü çoğaltacak ve zaman zaman çatışma yaratacak ortamlardan uzak, vatandaşla devlet kurumlarını karşı karşıya getirmeyen aracı kurum olarak bu sistemde yerini almıştır." dedi.

        Törene, ilçe protokolü, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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