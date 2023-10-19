Bursa'da eski kocasını yüzüne tiner atıp bıçaklamakla suçlanan kadın hakim karşısında

Bursa'da, eski eşinin yüzüne tiner atarak bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadının yargılanmasına başlandı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 22 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ülkü A. (39), eski eşi Refik A. (50) ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti sonrası savunmasını yapan sanık, eşinin kızlarına istismarda bulunduğunu düşündüğünü, olay günü kızını almaya gelen Refik A'nın yüzüne bu nedenle tiner attığını ve iki kez bıçakladığını söyledi.

Refik A'nın da bu durumu kabul ettiğini ancak ispat edemeyeceğini söylediğini öne süren Ülkü A, bu konuda 14 Mayıs'ta şikayette bulunduğunu dile getirdi.

Eski kocasının çalışanına, olayın ardından "Refik yaşıyor mu? Daha ölmedi mi?" yazılı mesaj gönderip göndermediği sorulan sanık, bunun doğru olduğunu anlattı.

Ülkü A, öldürme kastıyla hareket etmediğini sözlerine ekledi.

Sanığın kendisine iftira attığını ileri süren Refik A. ise olay günü bir çalışanıyla kızını almaya gittiklerini, bu sırada yüzüne tiner atıldığını ve bıçaklandığını aktardı.

Hastanede tedavi gördüğünü ve ameliyat edildiğini anlatan Refik A, "Cinsel istismarla ilgili hiçbir kanıt yoktur. Şikayetçiyim." dedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Boşandıktan sonra ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Y. (20) ve Refik A'dan olan kızı P.A.A. (3) ile yaşamaya başlayan Ülkü A, 17 Mayıs'ta tartıştığı eski kayınpederi H.A'yı darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılmıştı.

Ülkü A, 5 Ağustos'ta kızları P.A.A'yı almaya gelen Refik A'yı yüzüne tiner atıp ardından bıçaklamıştı.

Yaralanan Refik A. özel bir hastanede tedavi altına alınmış, ev hapsindeki Ülkü A. ise tutuklanmıştı.

Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.