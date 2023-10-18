İznik'te izinsiz kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde izinsiz kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyalıca Mahallesi'nde define aramak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştıkları bölgeye fotokapan kurarak şüphelileri beklemeye başladı.
Olay yerine gelerek kazı yapan İ.T, T.Ş, M.Ö, İ.D. ve T.G'yi suçüstü yakalayan ekipler yaklaşık 10 metre derinliğinde çukur açıldığını belirledi.
Ekipler 15 gündür izinsiz kazı yapılan alanda, çok sayıda kazı aleti ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.