Bursa'da ağaçlık alana düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Bursa'da bir bankta otururken ayağa kalktığı sırada dengesini yitirerek ağaçlık alana düşen kişi yaralandı.
Bursa'da bir bankta otururken ayağa kalktığı sırada dengesini yitirerek ağaçlık alana düşen kişi yaralandı.
Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi Hasta Yurdu Caddesi'nde bir parktaki bankta oturan M.T. (25), alkol aldıktan sonra ayağa kalktı.
Bu sırada dengesini yitiren M.T, bankın yanındaki korkuluğa tutunamayınca 25 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.
Çevredekilerin M.T'nin düşerek yaralandığını bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılarak sedyeyle ambulansa taşınan M.T, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.