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        Bursa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:52 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:18
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        Bursa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Orhangazi-Göl kara yolu Fabrikalar Kavşağı yakınlarında henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Göktuğ İbrahim Er (31) idaresindeki 16 BCM 128 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Er, burada tedavi altına alındı.

        Polis, kazada aynası kırılan ve olay yerinden kaçan otomobili bulmak üzere çalışma başlattı.

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