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        Bursa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:43 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:52
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        Bursa'da 10 katlı apartmanda yangın çıktı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Davutdede Mahallesi'nde çok sayıda dairenin bulunduğu apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, balkonlara çıkarak yadım bekledi.

        Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları araç merdivenleriyle tahliye ediyor.

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