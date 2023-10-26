Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda 250 milyon dolarlık satış bekleniyor CEM ŞAN - Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda 100 milyon dolar üzerinde satışın organizasyon sırasında gerçekleşmesi, fuardan sonra yapılacak görüşme ve siparişlerle bu rakamın 250 milyon dolara çıkması öngörülüyor.

CEM ŞAN - Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda 100 milyon dolar üzerinde satışın organizasyon sırasında gerçekleşmesi, fuardan sonra yapılacak görüşme ve siparişlerle bu rakamın 250 milyon dolara çıkması öngörülüyor.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 7'nci kez kapılarını açan ve "Sektörün en ağır fuarı" olarak nitelendirilen fuarın, doğal taş sektörünün ihracatında ve yeni pazarlara girilmesinde önemli bir görevinin olduğunu söyledi.

Çin'in doğal taş sektörüyle ilgili alımları minimuma indirdiğini aktaran Ersözlü, "Diğer coğrafyalardan fuara ilgi arttı. Şu anda özellikle Hindistan, Pakistan ve Afganistan'dan ciddi alıcılar var. Uzak coğrafyalardan da Amerika kıtasından da ziyaretçilerimiz olacak." dedi.

Ersözlü, fuarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çıkarılan mermerlerin sergilendiğini, 2 bin 200'ü aşkın blok mermerin 1200 tırla bu alana getirildiğini anlattı.

Sergilenen blok mermerlerin toplam ağırlığının 50 bin ton olduğunu dile getiren Ersözlü, "İnşallah fuar süresince burada sergilenen taşlar ve bu taşlar haricinde alınacak siparişler yüzleri güldürecek. İyi bir ticaret olacağını düşünüyorum. Bu fuarda yaklaşık 25 milyon dolarlık taş sergileniyor. Yurt dışından fuara gelen alıcıların ilave siparişleriyle 100 milyon doların üzerinde bir satışın fuar esnasında oluşacağını öngörüyoruz. Fuardan sonra yapılacak görüşme ve siparişlerle bu rakamın 250 milyon dolara kadar çıkabileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

- İlk günden ürünlerin yaklaşık yüzde 30'una satış damgası vuruldu

İlhan Ersözlü, TÜYAP'ın yaptığı çalışmalarla 60 ülkeden 1200 iş insanının fuara geldiğini bildirdi.

Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın geçmiş yıllarda hep yüzleri güldürdüğünü, bu sene de aynı beklenti içinde olduklarını vurgulayan Ersözlü, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda fuar açılmadan blok mermerlerin yüzde 80'i satılıyordu. Şu anda baktığımızda yine satışlar var. Geçtiğimiz senelerdeki kadar hızlı olmasa bile yine şu anda fuarda sergilenen taşların yüzde 25-30 civarı daha ilk günden satılmış durumda. Yani damga vurulmuş durumda. Mermer üreticileri birçok blok mermerdeki o damgaları gururla gösteriyor. Fuar sonuna kadar da zaten o damgaların fazlalaşacağını, tamamının satılacağını öngörüyoruz. Tabii burada bizim kendi elimizde olmayıp da dış konjonktürün etkisiyle böyle bir durum oldu. Hiç istemesek de yüreğimiz yansa da binlerce insanın ölmesine neden olan Orta Doğu'da ortaya çıkan çatışma inşallah bir an önce biter. Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, Avrupa Birliği ülkeleri içinde daralmanın, resesyonun oluşması, Çin'in hala bu sektörde alım yapmaması ister istemez ihracat verilerine de yansıyacak. Biz de bu fuarlarımızla bu verilerin düşmesini minimuma çekmek, azaltmak için uğraşıyoruz. Buraya katılan firmalarımıza yeni pazarlar, yeni coğrafyalardan iş insanlarını yatırımcıları getirerek burada bir ticarete vesile olmak istiyoruz."

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu da geçen seneki organizasyonun çok iyi geçtiğini, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Müslüman ülkelerdeki ticareti etkilediğini, fuarda da bu etkinin hissedileceğini belirtti.

Fuara 185 firmanın katıldığını belirten Efendioğlu, "Hatta bu sene enteresandır Vietnam'dan fuara katılımcı firma var. Vietnam'dan beyaz blok mermer getirmişler. Vietnam'dan katılımcı olması bizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Bu etkinliğin, dünyadaki en ağır fuarlardan olduğuna değinen Efendioğlu, "Bu fuarın en güzel yönlerinden biri anında sıcak satış olması. Fuara gelen yabancı alıcılar blok mermerleri alıp gidiyor. Fuarımızın bu yıl 7'ncisi gerçekleştiriliyor ve bu yıla kadar fuara gelen blokların yüzde 95'i satılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve MADSİAD işbirliğiyle düzenlenen Bursa 7. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, 28 Ekim Cumartesi günü sona erecek.