İlker Çelikcan Fizik Tedavi Hastanesi'nde el hareket kısıtlılığı rehabilitasyonla tedavi ediliyor Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi Hastanesi'nde bulunan El Rehabilitasyonu Ünitesi'nde tendon kesileri, ezilme, yanık, travma ya da romatizma gibi çeşitli durumlar sonucu ellerde yaşanan güç kaybı, uygulanan geniş kapsamlı yöntemlerle tedavi ediliyor.

Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi Hastanesi'nde bulunan El Rehabilitasyonu Ünitesi'nde tendon kesileri, ezilme, yanık, travma ya da romatizma gibi çeşitli durumlar sonucu ellerde yaşanan güç kaybı, uygulanan geniş kapsamlı yöntemlerle tedavi ediliyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlker Çelikcan Fizik Tedavi Hastanesi'nde uygulanan kapsamlı rehabilitasyon yöntemleriyle, hastaların yaşadığı ağrı, şişlik, eklem sertliği gibi problemler azaltılırken, kas kuvvetinin yeniden kazandırılması ile ellerin fonksiyonel kullanımı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fizyoterapist Cemile Doğan, El Rehabilitasyonu Ünitesi'nde yalnızca el ve parmaklar değil, dirsek ve omuzu da içine alan geniş kapsamlı bir tedavi şekli olduğunu belirtti.

Ellerin objeleri tutma, kavrama, alet kullanma gibi kuvvet ve hassasiyet gerektiren çeşitli fonksiyonları üstlendiğini aktaran Doğan, "Doğumsal anomaliler, ezilme, burkulma, kırık, çıkık gibi travmalar, travma sonrası cerrahi işlemler, tendon ve sinir yaralanmaları, yanıklar, amputasyonlar ile çeşitli romatizmal hastalıklar elde fonksiyon kayıplarına sebep olur. Kişiler de günlük yaşamda bağımsızlığını devam ettirebilmek için ya da yeniden kazanabilmek için el rehabilitasyonuna ihtiyaç duyar." ifadesini kullandı.

El rehabilitasyon tedavisinde uygulanan tedavilerin hastanın ihtiyacına göre farklılıklar gösterdiğine değinen Doğan, tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tedavide telepatik egzersizler, manipülasyon mobilizasyon teknikleri, duyu eğitimleri, ısı, soğuk, elektro teknik gibi fizik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bantlama, splintleme hastanın ihtiyacına göre yapılmaktadır. Ayrıca hastaya evde uygulaması gereken egzersizler öğretilerek, kişinin iyileşme süreci hızlandırılmaktadır. Tedavide temel amacımız, ağrı, şişlik, eklem sertliği, duyu ve dolaşım problemlerinin azaltılması kas kuvvetinin ve fonksiyonelliğinin artırılmasıdır. Böylece kişi günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kazanır ve yaşam kalitesi de artırılmış olur."