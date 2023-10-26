Mudanya'da radarla hız denetimi yapıldı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerince radarla hız denetimi gerçekleştirildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerince radarla hız denetimi gerçekleştirildi.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı mevkisinde denetim yapıldı.
Denetimlerde 35 sürücüye toplam 71 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ekipler, denetimlerde sürücüleri aşırı hızdan uzak durmaları konusunda ikaz etti.
Ayrıca, radarla aşırı hız denetimlerine devam edileceği belirtildi.