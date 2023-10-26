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        Orhangazi'deki motosiklet hırsızlığının şüphelileri Kocaeli'nde yakalandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçen hafta motosiklet çaldıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli, Kocaeli'nde yakalanmalarının ardından tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:55
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        Orhangazi'deki motosiklet hırsızlığının şüphelileri Kocaeli'nde yakalandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçen hafta motosiklet çaldıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli, Kocaeli'nde yakalanmalarının ardından tutuklandı.

        Muradiye Mahallesi’nde bir evin girişinden motosikleti sürükleyerek çalıp kaçan iki kişinin bulunması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek bu kişilerin Kocaeli'nde olduğunu belirledi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.T. (19) ve Y.O'yu (22) yakaladı.

        Orhangazi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan ve hırsızlık suçundan kayıtları bulundukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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