Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bir suç şebekesinin kadınlara zorla fuhuş yaptırdığını tespit etti.

Bunun üzerine çalışmayı genişleten ekiplerin, Bursa, İzmir ve Adana'da 200 polisin katılımıyla sabaha karşı yaptığı operasyonda, suç örgütünün elebaşı F.K'nin aralarında olduğu 2'si kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah ve bunlara ait çok sayıda mermi, ruhsatsız av tüfeği, 182 uyuşturucu hap, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 450 dolar, 500 avro, 9 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zorla fuhşa sürüklendiği belirlenen 28 kadın, ifadelerinin ardından salıverildi.

Gözaltına alınan 13 zanlı ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.