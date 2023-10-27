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        Bursa'da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:53 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:53
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        Bursa'da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, 18 Ekim'de zeytinlikte cesedi bulunan 2 çocuk annesi Nevriye A'nın, bir televizyon programına katılan kardeşleri Nazmiye ve Abdullah T. ile eski eşi Remzi A, uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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