Bursa'da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 18 Ekim'de zeytinlikte cesedi bulunan 2 çocuk annesi Nevriye A'nın, bir televizyon programına katılan kardeşleri Nazmiye ve Abdullah T. ile eski eşi Remzi A, uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.