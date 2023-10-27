Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kurtuluş Savaşı komutanlarından Albay Ali Rıza Bey'in mezarını ziyaret etti Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kurtuluş Savaşı döneminde Batı Cephesi'nde 4'üncü Kolordu Komutanı olarak görev yapan Ali Rıza Bey'i, ölümünün 101'inci yılında Bursa'da mezarı başında andı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kurtuluş Savaşı döneminde Batı Cephesi'nde 4'üncü Kolordu Komutanı olarak görev yapan Ali Rıza Bey'i, ölümünün 101'inci yılında Bursa'da mezarı başında andı.

Pınarbaşı Mezarlığı'na gelen Özdağ, Albay Ali Rıza Bey'in mezarında dua etti.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada, 4'üncü Kolordu Komutanı olarak yarbay rütbesiyle görev yapan Ali Rıza Bey'in, albay rütbesine ulaştığını öğrenemeden bir mide hastalığı sonucu 1922 yılında vefat ettiğini söyledi.

Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedilen Ali Rıza Bey'in kahraman bir asker olduğunu, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan başkomutanını derdest ederek başkomutanlığa teslim ettiğini dile getiren Özdağ, "Ali Rıza Bey vefat ettiğinde 37 yaşındaydı. 1907'de orduya katıldı. 1911 yılında Balkan Savaşı'nda savaştı. 1914-1918 tarihleri arasında Cihan Harbi'nde savaştı. 101 seneden beri burada yatıyor. Türk milletinin aziz bir kahramanıdır." dedi.

Özdağ, Ali Rıza Bey'in mezarının şehitliğe taşınması ve ona layık bir mezar taşı yapılmasını talep ettiğini belirtti.

Daha sonra Pınarbaşı Şehitliği'ne geçen Özdağ, şehitlerin mezarı başında dua etti. Oradan da Emir Sultan Mezarlığı'na geçen Özdağ, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in mezarına ziyarette bulundu.

Özdağ'a Zafer Partisi İl Başkanı Cihat Gazi ile partililer eşlik etti.