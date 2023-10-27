Bursa'da toplu taşıma 29 Ekim'de ücretsiz olacak

Bursa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kent içi toplu ulaşımın ücretsiz gerçekleştirileceği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay, BURULAŞ otobüsleri ve tüm özel halk otobüslerinde 29 Ekim Pazar günü ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.

Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için de vatandaşların Bursakart'larını kullanmaları gerektiği, uygulamanın Bursakart kullanılan ilçe içi halk otobüslerinde de geçerli olacağı duyuruldu.

Açıklamada, ücretsiz ulaşım uygulamasının ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımda geçerli olmayacağı kaydedildi.