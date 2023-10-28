İsrail'in Gazze'ye saldırıları Bursa'da protesto edildi
Bursa'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.
Giriş: 28.10.2023 - 01:28 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:28
Bursa'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanıp Türkiye ve Filistin bayrakları açan vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attı.
Tekbir getiren gruptakiler, Filistinliler için dua edip dağıldı.