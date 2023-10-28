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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Bursa'da protesto edildi

        Bursa'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 01:28 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:28
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Bursa'da protesto edildi
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        Bursa'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanıp Türkiye ve Filistin bayrakları açan vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attı.

        Tekbir getiren gruptakiler, Filistinliler için dua edip dağıldı.

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