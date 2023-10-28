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        Bursa'da Anadolu İmam Hatip Lisesinden 100. yıla özel "Yeni Türkiye Marşı"

        Bursa'da, Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesinin idareci, öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılında "Türkiye Yüzyılı"na ithafen yazıp besteledikleri "Yeni Türkiye Marşı"nı klipleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:13
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        Bursa'da Anadolu İmam Hatip Lisesinden 100. yıla özel "Yeni Türkiye Marşı"
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        Bursa'da, Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesinin idareci, öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılında "Türkiye Yüzyılı"na ithafen yazıp besteledikleri "Yeni Türkiye Marşı"nı klipleştirdi.

        Sözleri okul müdürü Yunus Akkoç'a, bestesi ise müzik öğretmeni Ömer Köylü'ye ait marşı, Musiki Projesinde öğrenim gören öğrenciler seslendirdi.

        Akkoç, yaptığı açıklamada, lisenin, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "İmam Hatip Okullarında Program Çeşitliliği Projesi" kapsamında yurt genelinde açılan 14 eğitim kurumundan biri olduğunu söyledi.

        Musiki Projesinde yaklaşık 60 öğrencinin bulunduğunu aktaran Akkoç, imam hatip lisesi eğitimi de alan öğrencilerini ney, kanun, ud, tambur, bendir, keman ve bağlama gibi enstrümanları tanıyan, en az birini çalabilen, ses terbiyesi ve musiki eğitimi ile geleneksel güfte ve besteleri seslendirebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir çalışma ortaya koyma düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Akkoç, bu kapsamda güzel bir eser hazırladıklarını kaydetti.

        ​Köylü ise öğrencilerine müzik eğitimi verirken yeni eser üretmeyi, beste yapmayı da öğrettiklerini dile getirerek, "Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin yetişmesinde önemli katkılar sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda aynı şekilde şehit Eren Bülbül ve Ömer Halisdemir için de beste yaptık." ifadesini kullandı.

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