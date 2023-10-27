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        Bursa'da cesedi zeytinlikte bulunan kadının, uyuşturucu kullanmaktan yakalanan 2 yakını salıverildi

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikte cesedi bulunan kadının uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eşi ve kardeşi serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:20 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:20
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        Bursa'da cesedi zeytinlikte bulunan kadının, uyuşturucu kullanmaktan yakalanan 2 yakını salıverildi
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikte cesedi bulunan kadının uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eşi ve kardeşi serbest bırakıldı.

        Gemlik'te cesedi bulunan Nevrigül A'nın, bir televizyon programına katılan kardeşi Nazmiye T. ile eşi Remzi A'nın uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Haklarında uyuşturucu kullanımından dolayı işlem yapıldığı öğrenilen 2 kişi, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

        Gemlik ilçesinde 2 Eylül'den beri haber alınamayan 2 çocuk annesi Nevrigül A'ın cesedi 18 Ekim'de bir zeytinlikte bulunmuştu. Nevrigül A'nın yakınları ölümün şüpheli olduğu iddiasıyla bir televizyon programına katılmıştı.

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