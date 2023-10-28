Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

        Etkinlikler çerçevesinde Bursa'da, Atatürk Caddesi'ndeki Heykel semtinde yer alan Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

        Programda, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anıta çelenk bıraktı.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sonra erdi.

        - Eskişehir

        Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki programda Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Törende, ilk yerli otomobil Devrim ile Togg yan yana sergilendi.

        Saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlanan programda, CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar hazır bulundu.

        - Kütahya

        Kütahya Valiliği önündeki törende, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ile Belediye Başkanı Alim Işık, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        - Bilecik

        Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Şefik Aygöl, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, daire müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı atışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

        - Yalova

        Yalova'daki kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Vali Hülya Kaya ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımıyla Kent Müzesi'ndeki "Cumhuriyetin 100. Yılı Sergisi" açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet'in "meçhul kahramanları" anısına yerli klasik otomobil
        Cumhuriyet'in "meçhul kahramanları" anısına yerli klasik otomobil
        Bursa'da 43 milyon liralık kaçak sigara operasyonu
        Bursa'da 43 milyon liralık kaçak sigara operasyonu
        Bursa'da makinelerle kaçak sigara üretim hattı kurulan fabrikaya baskın
        Bursa'da makinelerle kaçak sigara üretim hattı kurulan fabrikaya baskın
        Atatürk'ün TBMM'nin açılışındaki selamlama fotoğrafı çelik heykelle ölümsüz...
        Atatürk'ün TBMM'nin açılışındaki selamlama fotoğrafı çelik heykelle ölümsüz...
        Bursa'da Anadolu İmam Hatip Lisesinden 100. yıla özel "Yeni Türkiye Marşı"
        Bursa'da Anadolu İmam Hatip Lisesinden 100. yıla özel "Yeni Türkiye Marşı"
        Tartışmada darbedilen bypass ameliyatlı, kalp krizinden öldü
        Tartışmada darbedilen bypass ameliyatlı, kalp krizinden öldü