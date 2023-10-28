Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde Bursa'da, Atatürk Caddesi'ndeki Heykel semtinde yer alan Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

Programda, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anıta çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sonra erdi.

- Eskişehir

Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki programda Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, ilk yerli otomobil Devrim ile Togg yan yana sergilendi.

Saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlanan programda, CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar hazır bulundu.

- Kütahya

Kütahya Valiliği önündeki törende, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ile Belediye Başkanı Alim Işık, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Şefik Aygöl, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, daire müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı atışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

- Yalova

Yalova'daki kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Vali Hülya Kaya ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımıyla Kent Müzesi'ndeki "Cumhuriyetin 100. Yılı Sergisi" açıldı.