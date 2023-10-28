Bursa'da ortaokul öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yaptı
Bursa'da Nilüfer ilçesinde ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.
Bursa'da Nilüfer ilçesinde ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.
Saadettin Türkün Ortaokulunca Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, ortaokul öğrencileri tarafından koreografi çalışması yapıldı.
Yaklaşık 900 öğrencinin yer aldığı etkinlikte, okul bahçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına "Ayyıldız" ve "100. Yıl" yazısını oluşturarak koreografi gerçekleştirdi.
Etkinlik dron ile havadan görüntülendi.