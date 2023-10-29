Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları farklı etkinliklerle devam etti.

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları farklı etkinliklerle devam etti.

Bursa'da 29 Ekim resepsiyonu verildi. Resepsiyonda Vali Mahmut Demirtaş ve eşi tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin ardından konuşma yapan Vali Demirtaş, programlara katılan herkese teşekkür ederek Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

- Eskişehir

Eskişehir'de, fener alayı ve flyboard gösterisi gerçekleştirildi. Flyboard şovuyla başlayan, fener alayı geçişiyle devam eden Porsuk Çayı'ndaki etkinlikte vatandaşlar programı ilgiyle izledi.

Köprübaşı mevkisinden başlayan fener alayı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki köprüye kadar sürdü.

Havai fişeklerin ve meşalelerin kullanıldığı, ışık gösterilerinin eşlik ettiği renkli görüntülere sahne olan programda Eskişehirliler, etkinliği cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

- Balıkesir

Balıkesir'de gün boyu devam eden kutlamalar kapsamında Gömeç ilçesi "Dalış köyü" açıklarında su altında ve deniz yüzeyinde Türk Bayrağı açıldı.

Gömeç Kaymakamı Mehmet Şirin Altay, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, İlçe Jandarma Komutanı Onur Özdemir ve ilçe emniyet amirinin katılımıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Dalış Amiri Mehmet Yılmaz Tabanlı öncülüğünde su altı ve su üstü etkinliği gerçekleştirildi.

Ayvalık ilçesinde, 10 Riders Balıkesir Motosiklet Kullanıcıları Spor Kulübü Derneği, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü Kuvayi Milliye sürüşü ile kutladı.

Bayraklarla süsledikleri 41 motosikletle şehir turu atan dernek üyelerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli polisler de eşlik etti.

Şehir turunun ardından Ayvalık Öğretmenevi önündeki İlk Kurşun Anıtı önüne gelen motosikletliler burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

- Çanakkale

Gelibolu'da orduevinde kaymakamlık tarafından resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Çanakkale’de yaşayan 105 yaşındaki emekli öğretmen Sabahat Kayahan ve 101 yaşındaki Arif Çokal da katıldı.

Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden olan ve Türkiye’nin çeşitli illerinde ilkokul, Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünü bitirdikten sonra ise liselerde ücretli öğretmen olarak 39 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Sabahat Kayahan'a resepsiyon pastası kestirildi.

Biga Kaymakamlığınca da Köşdere Aktivite Merkezi'nde resepsiyon düzenlendi. Kaymakam Erdinç Dolu ve eşi Şenay Yerli Dolu davetlileri kapıda karşıladı.

Biga Fenerbahçeliler Derneği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Biga'da 100. yıl Atatürk Çeşmesi açılışını gerçekleştirdi.

Lapseki’de binlerce kişi, Çarşı Meydanı'nda toplanıp ellerinde Türk bayrakları ile Şehitler Camii Meydanı'na kadar yürüdü.

- Bilecik

Bilecik'te Cumhuriyet yürüyüşü ve konser düzenlendi.

Bilecik Valiliğince düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle Atatürk ve Tevfikbey Caddesi'nde bando eşliğinde yürüyüş yaptı. Havai fişek gösterisi ilgiyle izlendi. Belediye tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan Simge konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde de fener alayı düzenlendi. Yüzlerce vatandaş ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve marşlar söyleyerek kilometrelerce yürüdü.

- Kütahya

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşü düzenlendi. Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar meşale ve Türk bayraklarıyla Tugay Bandosu eşliğinde Atatürk Bulvarı’na yürüdü. Vatandaşların ilgi gösterdiği yürüyüş Zafer Meydanı’nda son buldu.

Vali Musa Işın, vatandaşların bayramı kutladı.