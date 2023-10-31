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        Evindeki altınlar eksilince kamera sistemi kuran kiracı ev sahibini yakalattı

        Bursa'da kiracısının evine girerek yaklaşık 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyası çalan ev sahibi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:52 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:52
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        Evindeki altınlar eksilince kamera sistemi kuran kiracı ev sahibini yakalattı
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        Bursa'da kiracısının evine girerek yaklaşık 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyası çalan ev sahibi yakalandı.

        Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce kiraladığı evde ikamet eden E.G.S. (33) adlı kadın, bir süre sonra altınlarının azaldığını fark etti.

        Ev sahibi A.K'nin (42) beyaz eşyaları yenilemesinden şüphelenen E.G.S, evine gizli güvenlik kamerası sistemi kurdu.

        E.G.S, erkek arkadaşıyla A.K'yi çaya çağırıp, ev sahibi kadına kirayı vermek için cebindeki yüklü miktarda doları çıkardı.

        Sohbetin ardından eğlence yerine gideceklerini söyleyen E.G.S. ve erkek arkadaşı daha sonra evden ayrıldı. A.K. ise kendi dairesine geçti.

        - Cep telefonuna gelen bildirimle haberi oldu

        Bir süre sonra cep telefonuna güvenlik kamerası sisteminin alarm bildirimi gelen kiracı, A.K'nin evine girdiğini, valizini karıştırıp çaldığı paralarla çıktığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek A.K'yi gözaltına aldı.

        A.K'nin emniyetteki ifadesinde, "maymuncuk" olarak bilinen anahtarla içeri girdiğini ve hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

        Kamera kayıtlarında, ayrı tarihlerde kiracısının evinden 400 bin liraya yakın döviz ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen A.K'nin bir odaya girdiği, paraları valizden bulup E.G.S'ye ait sırt çantasına sakladıktan sonra ayrıldığı görülüyor.

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