Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kadın doktorun hasta yakını tarafından darbedilmesine tepki

        Bursa'da sağlık alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri, Bursa Şehir Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış'ın darbedilmesini kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kadın doktorun hasta yakını tarafından darbedilmesine tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da sağlık alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri, Bursa Şehir Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Nihan Alkış'ın darbedilmesini kınadı.

        Alkış'ın bir hasta yakını tarafından dün darbedilmesine ilişkin, sağlık çalışanları, bazı sendika ve oda temsilcilerinin katılımıyla hastane önünde basın açıklaması yapıldı.

        Genel Sağlık İş Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Çukadar, açıklamada, sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığını söyledi.

        Sağlık hizmetlerinde yaşanan şiddetin kaygı verici boyuta ulaştığını belirten Çukadar, "Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarında şiddetsiz gün geçmemektedir. 2023'ün ilk 6 ayında 'beyaz kod' sistemine 9 bin 35 başvuru olmuştur. Bu rakamlar sadece buzdağının görünen kısmıdır. Şiddetin gerçek boyutları daha yüksektir." ifadesini kullandı.

        Çukadar, sağlıkta şiddetin önlenmesi için sağlık meslek örgütlerinin sesine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Sağlık emekçilerinin çalıştıkları kurumlarda can güvenliği yoktur. Can güvenliği olmadan sağlık hizmeti sürdürülemez. Bu şekilde devam ederse yakında sağlık hizmeti verecek emekçi kalmayacaktır. Şiddetin önü alınmalı, sağlık emekçilerinin can güvenliği sağlanmalıdır."

        Çukadar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde tüm meslek örgütlerinin ve sendikaların temsil ettiği Şiddetle Mücadele Kurulunun kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü

        Benzer Haberler

        Kiracısının 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını çaldı
        Kiracısının 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını çaldı
        Bursa'da camı açık unutulan araçtan 16 bin 200 dolar çalan hırsız kameraya...
        Bursa'da camı açık unutulan araçtan 16 bin 200 dolar çalan hırsız kameraya...
        "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Bursa'da tanıtıldı
        "Girişimde Kadın Gücü Projesi" Bursa'da tanıtıldı
        Bursa'da ağ, kafes ve ses sistemiyle saka kuşu avlayan kişiye para cezası k...
        Bursa'da ağ, kafes ve ses sistemiyle saka kuşu avlayan kişiye para cezası k...
        Evindeki altınlar eksilince kamera sistemi kuran kiracı ev sahibini yakalat...
        Evindeki altınlar eksilince kamera sistemi kuran kiracı ev sahibini yakalat...
        Bursa'da hasta yakınının darbettiği kadın doktor yaralandı
        Bursa'da hasta yakınının darbettiği kadın doktor yaralandı