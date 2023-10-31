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        GÜNCELLEME - Bursa'da mağazada 300 bin liralık ziynet eşyasının bulunduğu çantayı çalan kişi tutuklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ayakkabı mağazasında unutulan ve içinde 300 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:10
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        GÜNCELLEME - Bursa'da mağazada 300 bin liralık ziynet eşyasının bulunduğu çantayı çalan kişi tutuklandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ayakkabı mağazasında unutulan ve içinde 300 bin liralık ziynet eşyası bulunan çantayı çalan kişi tutuklandı.

        Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki mağazaya gelen Merve K. (34), ayakkabı denediği sırada çantasını yanına bıraktı. Merve K, dükkandan ayrıldıktan sonra çantasının yanında olmadığını fark etti. Çantasını bıraktığı yerde bulamayan kadının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri geldi.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, mağazadaki güvenlik kamerasının kayıtlarından, çantanın köpeğiyle dükkana giren Zeynep G. (23) tarafından çalındığını belirledi.

        Gözaltına alınan Zeynep G, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

        Zeynep G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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