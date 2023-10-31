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        Bursa Büyükşehir Belediyesinden Mudanya'da İsmet İnönü Bulvarı'ndaki "direkli tanıtım panosu" ile ilgili açıklama

        Bursa Büyükşehir Belediyesince, Mudanya ilçe Belediyesi tarafından İsmet İnönü Bulvarı'na konulan ve yerine yenisi dikilen totem (direkli tanıtım panosu) ile ilgili açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:18 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:18
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        Bursa Büyükşehir Belediyesinden Mudanya'da İsmet İnönü Bulvarı'ndaki "direkli tanıtım panosu" ile ilgili açıklama
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince, Mudanya ilçe Belediyesi tarafından İsmet İnönü Bulvarı'na konulan ve yerine yenisi dikilen totem (direkli tanıtım panosu) ile ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Mütareke Meydanı’na, Mudanya Belediyesi tarafından geçen mart ayında izinsiz şekilde üzerinde "İsmet İnönü Bulvarı" ve "Mudanya Belediyesi" yazan, belediyenin logosunun da bulunduğu iki totemin konulduğu belirtildi.

        Büyükşehir Belediyesinin, İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’nin 7. maddesi 2. fıkrasına aykırı olan totemlerin kaldırılması için Mudanya Belediyesine resmi yazı gönderdiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından meydan düzenleme çalışmalarının yapıldığı alana, üzerinde Mudanya Belediyesi yazısı ve logosu da bulunan totemi koyan CHP’li belediye, totemlerin kaldırılması istenince suçunu örtmek için ‘tarih sömürüsüne’ başvurmuştu. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün adının verildiği bulvara konulan totemlerin kaldırılması istendi' şeklinde basına haber servis ettiren Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, basınla paylaştığı görsellerden belediye logosu ve Mudanya Belediyesi yazısını sildirmişti."

        Açıklamada, kaldırılması istenen totemde sadece "İsmet İnönü Bulvarı" yazmadığı, ayrıca Mudanya Belediyesi yazısı ile belediye logosunun da bulunduğu aktarıldı.

        "Mudanya Belediyesi, izinsiz olarak diktiği totemle, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından zemininden banklarına, aydınlatma sistemlerinden yeşil alanlarına kadar sil baştan yenilenen ve güncel fiyatlarla yaklaşık 100 milyon lira yatırım yapılan projeyi sahiplenme algısı yaratıyor. Türkyılmaz, ilçeye değer katan yatırımın sanki Mudanya Belediyesi tarafından yapılmış algısı yaratıyor ve reklam çabası suya düşünce de ‘tarih’ algısıyla Büyükşehir Belediyesini karalamaya çalışıyor." ifadesine de açıklamada yer verildi.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, İsmet İnönü'nün adının da yazılı olduğu modern totemlerin dikilmesinin ardından Türkyılmaz'ın konuyu yeniden gündeme getirdiği ifade edilerek, "Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yönetmeliklere aykırı olarak izinsiz dikilen ilçe belediyesinin totemini kaldırmasına tepki gösteren Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin İsmet İnönü Bulvarı yazılı totemi önünde İsmet İnönü’ye hareket edildiğini öne sürerek, yine Kurtuluş Savaşı kahramanı İnönü adı üzerinden reklam yapmaya çalıştı." değerlendirmesinde bulunuldu.

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