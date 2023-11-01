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        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:10
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        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Mustafa Yeşilbaş (35) idaresindeki 16 AOK 316 plakalı motosiklet, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cevizli Caddesi'nde, Mehmet Çağatay U'nun kullandığı 16 JJN 76 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Yeşilbaş ile arkasında oturan arkadaşı Muhammet Mehdi İ. (27) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Yeşilbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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