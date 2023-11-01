Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye'deki fuarların yabancı ziyaretçi sayısı artıyor

        CEM ŞAN - Türkiye fuarcılık sektörünün, Kovid-19 salgınının etkisinde geçen 2021'in ardından geçen sene organizasyon ve ziyaretçi sayısındaki yükseliş trendini Cumhuriyet'in 100. yılında da sürdürdüğü, yabancı ziyaretçi sayısının da arttığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'deki fuarların yabancı ziyaretçi sayısı artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CEM ŞAN - Türkiye fuarcılık sektörünün, Kovid-19 salgınının etkisinde geçen 2021'in ardından geçen sene organizasyon ve ziyaretçi sayısındaki yükseliş trendini Cumhuriyet'in 100. yılında da sürdürdüğü, yabancı ziyaretçi sayısının da arttığı bildirildi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, 2021'de 254 fuarda 372 bin 833'ü yabancı 9 milyon 533 bin 125 ziyaretçiyi ağırlayan sektör temsilcileri, 2022'de 413 fuarda 845 bin 91'i yabancı 18 milyon 881 bin 296 ziyaretçiye ulaştı.

        Bursa'da katıldığı etkinlikte sektörle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı ve TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye fuarcılık sektörünün büyümeye devam ettiğini söyledi.

        Kovid-19 salgını sonrasında, fuarcılık sektöründe Batı'daki rakiplerle kıyaslandığında en iyi çıkış yapan ülkelerden Türkiye'nin, bu trendi sürdürdüğünü belirten Ersözlü, "2023 yılı sonunda ziyaretçi sayısında (2022'ye göre) yaklaşık yüzde 40 büyümenin, uluslararası ziyaretçi konusunda da bazı fuarlarda yüzde 50-60 büyümenin olduğunu görüyoruz. Bu büyümeler devam edecek." dedi.

        Ersözlü, Türkiye'nin çevresindeki ülkelere bakıldığında çatışmaların, bölgesel sorunların yoğun olduğu bir coğrafyada yer aldığını dile getirdi.

        Ülkenin bu koşullara rağmen en güvenli liman olarak görüldüğünü vurgulayan Ersözlü, "Gerek coğrafyasıyla gerek kültürüyle gerek turizmiyle gerek finans yapısı ya da lojistik sistemiyle ve üretim yapısıyla ülkemiz en güvenli liman olarak görülüyor. Dünyanın ülkemizi tedarik zinciri içinde ele alması, birçok sektörün alternatif üretim merkezinin Asya Pasifik ülkelerinden bizim coğrafyaya kayması, fuarcılık sektörünün de büyümesini sağladı." ifadelerini kullandı.

        - "Amaç fazla fuardan ziyade nitelikli fuar yapmak"

        İlhan Ersözlü, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve bölgede birçok sektörün etkilendiğini hatırlattı.

        Büyük acılar yaşandığını anlatan Ersözlü, şöyle devam etti:

        "Orada tarumar olmuş bir inşaat sektörü var. Molozların toplanmasıyla uğraşılan bölgeler, şehirler var. Bu acı durumlar beraberinde fırsatları da getiriyor. İnşaat sektörünün önümüzdeki dönemde o bölgede de ciddi büyüme kaydedeceğini, o bölgeyle Türk inşaat sektörünün rakamlarının da artacağı, büyüyeceği öngörülüyor. Banyosundan mutfağına ve züccaciyesine kadar evin her türlü ihtiyacını düşündüğümüzde, o bölgede yapılacak on binlerce binanın, beraberinde önemli bir pazar oluşturacağını, onun da tetiklemesiyle İstanbul, Adana ve Gaziantep'teki fuarların da büyümesini etkileyeceğini öngörüyoruz."

        Ersözlü, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde o bölgenin ihtiyacına yönelik fuarlar düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

        Adana'da geri dönüşümle ilgili "Katı Atık Fuarı" organize edeceklerini, İstanbul'da da uluslararası geri dönüşüm fuarı düzenlemeyi planladıklarını bildiren Ersözlü, AR-GE çalışmalarının sürdüğünü, ihtiyaç ve temel prensipler doğrultusunda hedeflerinin olduğunu belirtti.

        Türkiye'de gelecek yıl 300'ün üzerinde fuarın düzenleneceği bilgisini veren Ersözlü, "Gıda, tarım, kitap ve inşaat fuarları en fazla fuar yapılacak sektörler olarak biliniyor. Bu sayılar tabii pandemi öncesinde 500'lerdeydi. Fuar sayıları şu anda 300'lere oturmuş durumda. Burada amaç fazla fuardan ziyade nitelikli fuar yapmak. Bütün salonları dolduracak, o şehirlere katma değer yaratacak fuarlar. Biz bunu önemsiyoruz. Fuar sayısını artırmaktan çok mevcut fuarları büyütmek, niceliklerini artırarak, zenginleştirerek herkesin kazandığı, tüm sektörlerin, ülkemizin ve şehirlerin kazandığı bir modeli entegre etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki

        Benzer Haberler

        Bursa'da yüzüne biber gazı sıkılan Trabzonsporlu Yusuf Emir ve annesi saldı...
        Bursa'da yüzüne biber gazı sıkılan Trabzonsporlu Yusuf Emir ve annesi saldı...
        Kanser hastası kadınlar, kızlarıyla kanserojen maddelerden tasarlanan kıyaf...
        Kanser hastası kadınlar, kızlarıyla kanserojen maddelerden tasarlanan kıyaf...
        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
        Bursa'da kanserojen içeren atıklardan yapılan giysilerle defile düzenlendi
        Bursa'da kanserojen içeren atıklardan yapılan giysilerle defile düzenlendi
        "Bursa Cumhuriyetin 100. Yılını Adımlıyor Basın Galası"nda ödüller sahipler...
        "Bursa Cumhuriyetin 100. Yılını Adımlıyor Basın Galası"nda ödüller sahipler...
        Bursa Büyükşehir Belediyesinden Mudanya'da İsmet İnönü Bulvarı'ndaki "direk...
        Bursa Büyükşehir Belediyesinden Mudanya'da İsmet İnönü Bulvarı'ndaki "direk...