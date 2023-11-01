Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali başlıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Yüzyılın İzleri" temasıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 3-12 Kasım'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Yüzyılın İzleri" temasıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 3-12 Kasım'da yapılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Fahrettin Beceren'in üstlendiği festival, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Kasım Cuma akşamı kapılarını ziyaretçilerine açacak.

        Merih Akoğul'un onur konuğu olduğu BursaFotoFest'e Azerbaycan'dan Fargana Gasimli, Bosna Hersek'ten Haris Memija, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mehmet Gökyiğit, Macaristan'dan Milan Radisics ve Kosova'dan Suer Celina yer alacak. Türkiye'den ise Cengiz Karlıova, Alper Tüydeş, Dora Günel, Engin Uzun, Hamit Yalçın, Erhan Sevenler, Gülbin Özdamar Akçay, Oktay Çolak ve Sefa Ulukan gibi birçok fotoğrafçının eserleri sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Turgut, Murat Germen, Derya Yüksel ve Ercan Arslan gibi isimler ise söyleşiler başlığında tecrübelerini paylaşacak.

        BursaFotoFest 2023'te "Fotoğrafın Ustaları" başlığı altında Türkiye'de fotoğrafa ve fotoğraf sanatına uzun yıllar yön vermiş, hizmet etmiş usta isimler de katkıda bulunacak. İbrahim Zaman, Güler Ertan, Gültekin Çizgen, Ozan Sağdıç ve Ahmet Esmer, Türkiye'nin fotoğraftaki serüvenini aktaracak.

        Ayrıca atölyeler, gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik düzenlenecek.

        "Yüzyılın İzleri" temalı festivalde, Cumhuriyet'in bugüne ulaşmasında kişi, kurum, siyasi ve kültürel iz bırakanlarının izdüşümleri ile dünyadaki örnekleri sergilenecek. Sanat, kültür, endüstriyel üretkenlik, günlük yaşam biçimleri, önemli toplumsal ve bireysel olayları belgelemek ya da fotoğraflamak ise festivalin alt başlıkları olarak belirlendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        Derin dondurucudan çıkan vahşette karar açıklandı!
        En fazla fiyat farkı limonda
        En fazla fiyat farkı limonda
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Kardeşini vurdu, yeğenini öldürdü! Kanlı miras!
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"

        Benzer Haberler

        Türkiye'deki fuarların yabancı ziyaretçi sayısı artıyor
        Türkiye'deki fuarların yabancı ziyaretçi sayısı artıyor
        Bursa'da yüzüne biber gazı sıkılan Trabzonsporlu Yusuf Emir ve annesi saldı...
        Bursa'da yüzüne biber gazı sıkılan Trabzonsporlu Yusuf Emir ve annesi saldı...
        Kanser hastası kadınlar, kızlarıyla kanserojen maddelerden tasarlanan kıyaf...
        Kanser hastası kadınlar, kızlarıyla kanserojen maddelerden tasarlanan kıyaf...
        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
        Bursa'da kanserojen içeren atıklardan yapılan giysilerle defile düzenlendi
        Bursa'da kanserojen içeren atıklardan yapılan giysilerle defile düzenlendi
        "Bursa Cumhuriyetin 100. Yılını Adımlıyor Basın Galası"nda ödüller sahipler...
        "Bursa Cumhuriyetin 100. Yılını Adımlıyor Basın Galası"nda ödüller sahipler...