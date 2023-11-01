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        Bursa'da çatı katında kundaklama sonucu çıkarıldığı iddia edilen yangın söndürüldü

        Bursa'da bir apartmanın çatı katında kundaklama nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:02
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        Bursa'da çatı katında kundaklama sonucu çıkarıldığı iddia edilen yangın söndürüldü
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        Bursa'da bir apartmanın çatı katında kundaklama nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Gül Sokağı'nda, Erkan B'nin ailesiyle ikamet ettiği 5 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.

        Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, olay yeri incelemesinin ardından, evini ateşe verip kaçtığı iddia edilen Erkan B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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