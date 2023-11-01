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        Bursa'da yüzüne biber gazı sıkılan çocuğa Trabzonspor forması hediye edildi

        Bursa'da arkadaşıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına maruz kalan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat'a, Trabzonspor forması hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:23
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        Bursa'da yüzüne biber gazı sıkılan çocuğa Trabzonspor forması hediye edildi
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        Bursa'da arkadaşıyla kaldırımda otururken yanına yaklaşan bisikletlinin biber gazlı saldırısına maruz kalan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat'a, Trabzonspor forması hediye edildi.

        Bursa Trabzonsporlular Derneği yöneticileri, Bolat ve ailesini evinde ziyaret etti.

        Trabzonspor Futbol Okuluna da giden öğrenciye ve annesi Sonay Baş'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten yöneticiler, Yusuf Emir'e adının yazılı olduğu 61 numaralı bordo mavili formayı verdi.

        Dernek Başkanı Mehmet Nezor, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

        Nezor, Yusuf Emir'i yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Kardeşimizin her zaman yanındayız. Bu olayın takipçisi olacağız. Elbette hak hukuk yerini bulacak. Şahıs zaten yakalandı, bundan sonrasına yargı karar verecek." dedi.

        Ziyarete, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Orhan Aygün ve Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast da katıldı.

        Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Bolat, 29 Ekim'de Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla otururken, yanına yaklaşan bir bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğramış, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

        Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren Veysel İ'yi (31) gözaltına almıştı.

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