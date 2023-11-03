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        Bursasporlular, yüzüne biber gazı sıkılan Yusuf Emir'i ziyaret etti

        Bursaspor'un yönetici, teknik heyet ve futbolcuları, üzerinde Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken yüzüne biber gazı sıkılan 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat ve ailesini evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:59
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        Bursasporlular, yüzüne biber gazı sıkılan Yusuf Emir'i ziyaret etti
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        Bursaspor'un yönetici, teknik heyet ve futbolcuları, üzerinde Trabzonspor formasıyla kaldırımda otururken yüzüne biber gazı sıkılan 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat ve ailesini evinde ziyaret etti.

        Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarete Bursaspor Kulübü adına ikinci başkan Metin Genç, futbol şube sorumlusu Sedat Topaloğlu, sportif direktör Mustafa Gönden, teknik direktör Murat Sözkesen, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

        Topaloğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü bildirerek, "Şehrimizde iyilik, anlayış ve güzellik hakimdir ancak nadiren de olsa böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu, Bursa'ya gölge düşüremez. Bizler Bursa'nın en büyük markası olan Bursaspor Kulübü olarak buradayız ve yanınızdayız. Yusuf Emir kardeşimizin her daim yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

        Ziyaretin ardından Yusuf Emir'e futbolcuların imzaladığı Bursaspor ve Trabzonspor formalarını hediye edildi.

        Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Bolat, 29 Ekim'de Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla otururken, yanına bisikletle yaklaşan Veysel İ'nin (31) biber gazlı saldırısına uğramış, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Veysel İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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