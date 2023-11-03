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        Bursa'da eşini darbederek 400 lirasını gasbeden zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde eşini darbederek zorla parasını aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:55
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        Bursa'da eşini darbederek 400 lirasını gasbeden zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde eşini darbederek zorla parasını aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Eşref Dinçer Mahallesi Özkan Sokak'taki bir evde yaşayan U.S. (22), eşinden para vermesini istedi.

        Olumsuz yanıt alan U.S, darbettiği kadının 400 lirasını gasbetti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan U.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        U.S'nin uyuşturucu kullanımından dolayı sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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