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        13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali başladı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Yüzyılın İzleri" temasıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 21:38 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:26
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        13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali başladı
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Yüzyılın İzleri" temasıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest) başladı.

        Küratörlüğünü Fahrettin Beceren'in üstlendiği festival, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi ile kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Merih Akoğul, onur konuğu olduğu etkinliğin açılışında fotoğraf üzerine söyleşide bulundu. Söyleşi öncesinde ise Akoğul ve festivale katılan usta fotoğrafçılara plaket verildi.

        BursaFotoFest'e Azerbaycan'dan Fargana Gasimli, Bosna Hersek'ten Haris Memija, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mehmet Gökyiğit, Macaristan'dan Milan Radisics ve Kosova'dan Suer Celina katılıyor. Türkiye'den ise Anadolu Ajansı

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