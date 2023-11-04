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        Bursa bölgesi organ bağışında birinciliğini sürdürüyor

        Kadavradan organ bağışında uzun yıllardır liderliğini koruyan Bursa bölgesinin, 2023 yılında da bu alanda birinciliğini sürdürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:53
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        Bursa bölgesi organ bağışında birinciliğini sürdürüyor
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        Kadavradan organ bağışında uzun yıllardır liderliğini koruyan Bursa bölgesinin, 2023 yılında da bu alanda birinciliğini sürdürdüğü bildirildi.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Düzce ve Bilecik illerinin yer aldığı bölge, bu sene de beyin ölümü tespiti ve aile bağış oranlarında liderliğini korumaya devam etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, bölgede bulunan hastanelerin yaptıkları donör bildirimleri ile listenin başında yer alarak Türkiye'nin bu anlamda yüz akı olduklarını belirtti.

        Yıldırım, "Başta Bakanlığımız olmak üzere Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik illerinde yıllardır sürdürülen organ bağışı farkındalık çalışmalarına destek veren Sağlık Müdürlükleri, hastane yöneticileri, yoğun bakım hekim ve hemşireleri ile büyük özverilerle çalışan organ nakli koordinatörlerimizin bu başarıda katkıları çok büyüktür. Bölgemizin senelerdir organ bağışında zirvede kalmasını sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim." ifadesini kullandı.

        Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de organ ve doku bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Dr. Yıldırım, "Bekleme listelerine bakıldığında tüm Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla 24 bin 449 kişi böbrek, 1422 kişi kalp, 2 bin 600 kişi karaciğer, 204 kişi akciğer, 277 kişi pankreas, 3 bin 963 kişi kornea nakli için bekliyor. Bursa bölgesinde ise 2 bin 341 kişi böbrek, 337 kişi karaciğer, 138 kişi ise hala kornea beklemektedir." bilgisini verdi.

        Yıldırım, geçen yıl Türkiye'de 1711 kişiye beyin ölümü tanısı konulmasına rağmen vefat eden bu kişilerin sadece 289'unun yakınlarının organ bağışına onay vererek başka yaşamlara umut olduğunu aktardı.

        Türkiye'de kadavradan bağış oranlarının hala çok düşük oranlarda seyrettiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Hastalarımız sağlıklarına ancak sağlıklı olan başka bir yakınlarının organı ile hayata tutunabilmektedir. Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışına yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışının yapılmasına her zaman ihtiyaç duymaktayız. Yapılan bağışların sayısının azalması birçok hastanın organ nakli yapılmadan vefat etmesine neden olmakta. İnsanlarımızın bu noktada hassasiyetle davranacağına, özellikle vefat eden yakınlarının organlarını bağışlama noktasında bir gün kendilerine ya da bir yakınlarına organ ihtiyacı olacağı düşüncesiyle hareket edeceklerini inanıyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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