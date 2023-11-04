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        İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için Bursa'dan yola çıktı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince Filistin halkına destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:28
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        İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için Bursa'dan yola çıktı
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        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince Filistin halkına destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

        Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) yanındaki açık otoparkta bir araya gelen İHH üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Vakfın Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Adem Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in 29 gündür Gazze'ye saldırdığını söyledi.

        Demir, bugün İsrail'e karşı çıkmanın tüm insanlığı savunmak anlamına geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bugün kendisini dünyanın jandarması olarak gören ABD, yerkürenin dört bir yanına kurduğu savaş üsleriyle insanlığa kan kusturmaktadır. Bu üslerden biri de Türkiye'de, İncirlik'tedir. Dünya devletlerinin sustuğu bir yerde yeryüzünde vicdan sahiplerinin ses çıkarması gerektiğine inandığımız için Türkiye'nin dört bir yanından araç konvoylarıyla İncirlik Üssü'ne doğru yola çıkıyoruz. İncirlik Üssü kapatılana kadar, ABD ve katil uydusu İsrail, Filistin'den elini çekene kadar orada durmaya kararlıyız. Bir ses olmak için yola çıkıyoruz. İnsanlığın yanında olduğumuzu, Gazze'nin yarasını yaramız bildiğimizi, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı koruma iradesinde olduğumuzu haykırmak için yola çıkıyoruz."

        Konuşmaların ardından dualar eşliğinde 100'den fazla araçtan oluşan konvoy, İncirlik Üssü'ne gitmek üzere hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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