Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptal edildi
Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri yapılamıyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri yapılamıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
BUDO'nun saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
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