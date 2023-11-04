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        Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptal edildi

        Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri yapılamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:47 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:47
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        Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptal edildi
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        Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri yapılamıyor.

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

        BUDO'nun saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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