Bursa'da AK Parti'li gençlerden Filistin halkına destek yürüyüşü

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları, il ve ilçe yönetim kurullarının katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren yürüyüşe vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, yürüyüşün ardından yaptığı basın açıklamasında, 1948'den bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de, İsrail'in 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu söyledi.

Temiztürk, İsrail'in gaddarlıkları karşısında sözde insan hakları savunucularının sustuğunu hatta kimilerinin İsrail’e destek için sıraya girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükunete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan, bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz, Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye'nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak 'Daha adil bir dünya' diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek '#SayStop' diyerek haykırıyoruz."

Destek yürüyüşüne, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.