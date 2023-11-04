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        İznik'te çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:35
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        İznik'te çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Veysel Çalık (35) idaresindeki 16 BCV 420 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde Mustafa Girgin (77) yönetimindeki 16 FBS 67 motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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