İznik'te çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Veysel Çalık (35) idaresindeki 16 BCV 420 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi'nde Mustafa Girgin (77) yönetimindeki 16 FBS 67 motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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