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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:44 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:11
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

        Nilüfer Belediyespor: Kunzler, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık, Eda Nazlı Kafkas (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengün, Beliz Başkır, Yordanova)

        PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Merve Tanyel, Hande Naz Sunar, Caric, Caffrey (Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tural, Savic, Yasemin Özel, Nehir Kurtalan)

        Setler: 25-22, 25-18, 18-25, 24-26, 15-7

        Süre: 135 dakika (29, 27, 30, 34, 15)

        BURSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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