Bursa'da jandarma ekipleri yasa dışı bahis ve kumar uygulaması yaptı

Bursa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 17 ilçede, 106 tim bünyesinde 344 personelin katılımıyla 293 umuma açık yer ve iş yerinde kontrol ve denetim yapıldı.

Uygulamada, 4 bin 32 kişinin UYAP sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. 8 kişiye idari işlem yapılırken 2 kişiye de adli işlem yapıldı.

Uygulamada 5,7 gram esrar ele geçirilirken toplamda 401 bin 357 lira para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.