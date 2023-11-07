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        Bursa Çerkes Kültür Derneği ile Kafkasya Bilimsel Araştırmalar Topluluğu "Kariyer Zirvesi" düzenlendi

        Bursa Çerkes Kültür Derneği ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kafkasya Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (ULUKAF) işbirliğiyle düzenlenen "Kariyer Zirvesi"nde birçok katılımcı gençlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:41
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        Bursa Çerkes Kültür Derneği ile Kafkasya Bilimsel Araştırmalar Topluluğu "Kariyer Zirvesi" düzenlendi
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        Bursa Çerkes Kültür Derneği ve Bursa Uludağ Üniversitesi Kafkasya Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (ULUKAF) işbirliğiyle düzenlenen "Kariyer Zirvesi"nde birçok katılımcı gençlerle buluştu.

        Dernek Başkanı Fatih Şamuk, Görükle Gençlik Merkezi'ndeki zirvenin açılışında, gençlerin geleceğine odaklanılması için hedeflenen bir program yaptıklarını söyledi.

        Gençlerin yarının liderleri ve teminatı olduğunu vurgulayan Şamuk, "Bu zirve, onların kariyer yolu üzerindeki yolculuklarında ışık tutmayı amaçlamaktadır." dedi.

        Şamuk, gençlerin hayatlarının önemli bir parçası olan kariyerlerinin, onların kişisel ve profesyonel gelişimlerinde merkezi bir rol oynadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bu etkinlik, gençlerimize kariyerlerini planlama, geliştirme ve başarılı bir şekilde ilerletme konusunda ipuçları sunmayı hedefler. Aynı zamanda, farklı sektörlerden uzmanlarla tanışma ve ilham alacakları bir platform sunar. Üniversite hayatı, gençlerin kariyerlerini inşa etmeleri için kritik bir dönemdir. Bu zirve ile gençlerimize akademik ve profesyonel deneyimlerini birleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Katılımcıların kariyer hedeflerini netleştirme, fırsatları değerlendirme ve gelecekteki başarılarını şekillendirme konusunda, daha iyi donanımlı olarak bu etkinlikten ayrılacaklarına inancım sonsuzdur."

        Fatih Şamuk, Kariyer Zirvesi'nin gençlerin kariyer yolculuğunu desteklemek ve onların gelecekteki başarılarına katkıda bulunmak için düzenlendiği bilgisini vererek, "Gençlerimizin parlak geleceklerine verebileceğimiz katkıları önemsiyor ve faaliyet planlarımız içinde her zaman yer alacağını bilmenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Daha sonra, Ankara Politikalar Merkezinden emekli büyükelçi Ali Rıza Çolak, Pendik İtfaiye Amiri Emir Fatih Akbulat, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Kariyer Başkanı Fatih Ekim ve Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Çelik, Flormar Bütçe ve Raporlama Müdürü Olcay Cengiz, firma sahibi Eslem Efe, Gelişim Uzmanı Tüley Ercenk, gençlere bilgi ve deneyimlerini anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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