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        Bursa'da erkek arkadaşını bıçakla öldüren yabancı uyruklu kadın müebbet hapisle yargılanacak

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Kazakistan vatandaşı kadın hakkında iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:34 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:34
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        Bursa'da erkek arkadaşını bıçakla öldüren yabancı uyruklu kadın müebbet hapisle yargılanacak
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Kazakistan vatandaşı kadın hakkında iddianame hazırlandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca, ağustos ayında Turan Döner'in (42), kız arkadaşı Kazakistan uyruklu Irına Franzen (30) tarafından evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, bıçaklama olayının ardından Franzen'in söz konusu ikametten yalın ayak vaziyette bağırarak yola doğru koştuğu ve buradan geçen bir aracı durdurmaya çalışıp olayın meydana geldiği yeri işaret ettiği kaydedildi.

        Irına Franzen'in savunmasında, Kazakistan vatandaşı olduğunu, 2019 yılından itibaren ara ara Türkiye'ye gelip gittiğini, 24 Mayıs'ta tekrar Türkiye'ye gelip Bursa'da bulunan ve Turan Döner'e ait Kültürpark içerisindeki restoranda çalışmaya başladığını anlattığı iddianamede yer aldı.

        İddianamede sanığın, Döner'le sevgili olduklarını ancak maktulün başka bir kız arkadaşıyla beraber olduğunu öğrendiğini ve bu duruma çok sinirlendiğini, bu sebeple tartıştıklarını ve Döner'in kafasına vurması üzerine kendini korumak amacıyla tezgah üzerinde bulunan bıçağı salladığına ilişkin beyanı da yer aldı.

        Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda 26 Ağustos'ta, Kazakistan uyruklu Irına Franzen, restoran sahibi sevgilisi Turan Döner ile evdeyken kıskaçlık nedeniyle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Döner'i bıçakla yaralamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Döner'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan kadın tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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