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        Bursa Devlet Tiyatrosu ara tatil döneminde perdelerini çocuklar için açacak

        Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosunda, okulların ara tatilinde gelecek hafta çocuk oyunları sahnelenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:43
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        Bursa Devlet Tiyatrosu ara tatil döneminde perdelerini çocuklar için açacak
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        Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosunda, okulların ara tatilinde gelecek hafta çocuk oyunları sahnelenecek.

        Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu çocuk oyunlarıyla küçük izleyicilere ara tatilde keyifli anlar yaşatmanın yanı sıra kültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

        Bu kapsamda Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 14-16 Kasım'da saat 14.00'te "Tıngır Mıngır Ülke", 17 Kasım saat 19.00'da, 18 Kasım saat 14.00 ve 19.00'da ise "Küçük Prenses" adlı çocuk oyunları sahneye konulacak.

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        Galeri

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