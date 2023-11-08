Bursa'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Orhangazi’de bir inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı.

Olay Orhangazi’de Arapzade Mahallesi Siteler bölgesindeki bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgilere göre inşaatta işçi olarak çalışan Veyis Türk (58) dengesini kaybederek birinci kattan yere düştü.

Yaralanan işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapılan Veyis Türk ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.