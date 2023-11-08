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        Bursa'da inşaattan düşen işçi yaralandı

        Orhangazi'de bir inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:18
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        Bursa'da inşaattan düşen işçi yaralandı
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        Orhangazi’de bir inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı.

        Olay Orhangazi’de Arapzade Mahallesi Siteler bölgesindeki bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgilere göre inşaatta işçi olarak çalışan Veyis Türk (58) dengesini kaybederek birinci kattan yere düştü.

        Yaralanan işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapılan Veyis Türk ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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