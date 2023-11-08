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        Bursa'da "Mercek Operasyonu"nda 88 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da, jandarma ekiplerince düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek operasyonunda gözaltına alınan 102 zanlıdan 88'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:26
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        Bursa'da "Mercek Operasyonu"nda 88 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da, jandarma ekiplerince düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek operasyonunda gözaltına alınan 102 zanlıdan 88'i tutuklandı.

        Aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyona, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 308 personel katıldı.

        Operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi, "hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanma, yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kasten öldürme" suçlarından arandığı tespit edilen 102 şüpheli yakalandı.

        İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 88 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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