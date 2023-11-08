Bursa'da "Mercek Operasyonu"nda 88 şüpheli tutuklandı

Bursa'da, jandarma ekiplerince düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek operasyonunda gözaltına alınan 102 zanlıdan 88'i tutuklandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyona, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 308 personel katıldı.

Operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi, "hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanma, yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kasten öldürme" suçlarından arandığı tespit edilen 102 şüpheli yakalandı.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 88 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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