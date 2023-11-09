Bursa'da 900 polisin katıldığı operasyonda aranan 121 kişi yakalandı
Bursa'da, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyonda 121 şüpheli yakalandı.
Bursa'da, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyonda 121 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte belirlenen 170 adrese, 900 personelle operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, kasten öldürme, kasten yaralama, resmi evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da yakalama kararları bulunan 121 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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