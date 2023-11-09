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        Bursa'da 900 polisin katıldığı operasyonda aranan 121 kişi yakalandı

        Bursa'da, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyonda 121 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:55 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:55
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        Bursa'da 900 polisin katıldığı operasyonda aranan 121 kişi yakalandı
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        Bursa'da, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyonda 121 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte belirlenen 170 adrese, 900 personelle operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, kasten öldürme, kasten yaralama, resmi evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da yakalama kararları bulunan 121 şüpheli yakalandı.

        Bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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