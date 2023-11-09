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        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:13
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        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Mesudiye Mahallesi ile Alanyurt Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda, Eyüp K. (25) idaresindeki 16 BDG 756 plakalı hafif ticari araç ile Mehtap B. (41) idaresindeki 46 ZA 335 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Eyüp K. ve Mehtap B. ile birlikte otomobilde bulunan Ayaz B. (8), Yağız B. (8) ve Barış C.Ç. (23) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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