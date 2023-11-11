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        Termal tesisler birinci dönem ara tatilindeki doluluk oranından memnun

        Balıkesir, Kütahya ve Yalova'daki termal tesislerde, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatili başlamasıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:11
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        Termal tesisler birinci dönem ara tatilindeki doluluk oranından memnun
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        Balıkesir, Kütahya ve Yalova'daki termal tesislerde, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatili başlamasıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

        Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde faaliyet gösteren termal otellerde 10 Kasım cuma günü başlayan ara tatil için talep yoğunluğu yaşanıyor.

        Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, AA muhabirine, belediyeye ait termal otellerde rezervasyon taleplerinin yoğun olduğunu söyledi.

        İlçenin kış mevsiminde sağlık, termal ve dağ turizminde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden birisi olduğunu ifade eden Canlı, "Güre bölgemizde özellikle termal turizm bölgelerinde otellerde yoğunluk var. Belediyemizin de termal otel yatırımları mevcut o bölgede." dedi.

        Güre Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin işletmesini yapan Yağız Öngen de ara tatile çok ciddi bir rezervasyon talebi olduğuna değinerek, 8 günü tamamen dolu geçireceklerini vurguladı.

        Özellikle büyük şehirlerden burada tatil yapmak amacıyla gelenlerin olduğuna dikkati çeken Öngen, "Ağırlıklı olarak İstanbul'dan Kuzey Ege ver Kazdağları tarafına ilgi gösteriliyor. İstanbul'dan sonra İzmir, Ankara gibi diğer şehirlerden ilgi görüyoruz." diye konuştu.

        - Kütahya'daki tesisler de ilgiden memnun

        Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden ve 2 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet verilen Kütahya'da, kent merkezine yakın Ilıca ve Yoncalı termal merkezlerinin yanı sıra kaplıcalarıyla ünlü Simav, Gediz, Tavşanlı ve Emet ilçelerindeki işletmelerde ara tatil dolayısıyla rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

        Şifalı sularıyla ünlü Yoncalı'da faaliyet gösteren termal otelin müdürü Ümit Efe, ara tatillerin turizmciler için can suyu olduğunu söyledi.

        "Rezervasyonlarda yüzde 100 doluluk oranını yakaladık." diyen Efe, şunları kaydetti:

        "Yoncalı'daki kaplıca sularında mineral oranının yüksek olmasından dolayı sağlık için büyük faydaları var. Otelimiz, diğer kaplıca merkezlerine göre hem şifa arayanlar hem de tatil yapmak isteyenler için iyi bir tercih olabiliyor. Büyükşehirler başta olmak üzere birçok şehirden gelecek misafirlerimiz var."

        Otel işletmecisi Yakup Küçük de ara tatil nedeniyle ilginin yoğun olduğunu İstanbul, Bursa ve Eskişehir illerinden rezervasyonlar aldıklarını dile getirdi.

        Kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta Ilıca bölgesindeki bir otelin müdürü Güray Akman da "Kütahya termal kaynaklar bakımından çok zengin bir şehir. Kış aylarından dolayı özellikle çocuklu aileler termal otelleri daha çok tercih ediyor. Şu anda otelimiz yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Çevre illerden otelimize yoğun ilgi var." dedi.

        - Yalova'da tesisler yüzde 80 doluluğa ulaştı

        Yalova merkeze 12 kilometre uzaklıkta yer alan Termal ilçesi, ara tatillerini doğayla iç içe geçirmek isteyen öğrenci ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri oluyor.

        Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine, 3 bin 600 dönüm alanda kurulu tesisin Bizans döneminden itibaren sürekli kullanılan gözde merkezlerden biri olduğunu ifade etti.

        Doğa içinde şifalı kaynak sularından faydalanmak isteyen ailelerin ara tatilin başlamasıyla soluğu tesiste aldığına vurgulayan Gürbüzoğlu, şöyle konuştu:

        "Aileler hem güzel bir tatil yapıyorlar hem de şifalı sulardan faydalanıyorlar. Çocuklar burada daha çok dinleniyor. Şu anda yüzde 80 doluluk oranına ulaştık. Bir-iki gün içinde yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedefliyoruz. Tesisimiz, Bursa, İstanbul, Kocaeli illerinin tam ortasında 45 dakika uzaklıkta. Suyumuz 65 derece kaynaktan çıkıyor. Açık havuzumuz yaz kış misafirlerimiz için uygun sıcaklıkta hizmet veriyor. Suyumuz şu anda 35-36 derece sıcaklıkta. Ormanlık alanda bol oksijen, tarihi alanlarıyla şifalı sulardan faydalanmak isteyen misafirlerimiz günübirlik ya da konaklamalı olarak tesisimizi ziyaret ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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