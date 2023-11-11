Bursa'da şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle okul çatısı uçtu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nun çatısı kısa süreli etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yerinden söküldü.

Uçan çatının tamamı sokakta park halindeki araçların üzerine devrildi.

Hasar oluşan araçların ve çatının kaldırılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.