Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Mudanya Caddesi Acemler Köprülü Kavşağı'nın altından yolun karşısına geçmeyen çalışan Şaban Erdağ'a (83), Hamza K. yönetimindeki 16 MA 9796 plakalı otomobil çarptı.

Durumun bildirilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, Erdağ'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Hamza K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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