GÜNCELLEME 2- Bursa'da 10 katlı iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda alt katında kafe olduğu belirtilen iş merkezinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızlı yayılan alevler, onlarca büronun bulunduğu iş merkezinin tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 33 itfaiye aracı ve yaklaşık 100 personel ile yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Binada sabah saatlerine kadar soğutma çalışması yapan ekipler, yaptığı incelemelerde binada kimsenin bulunmadığını tespit etti.

İş merkezinin tamamının büyük zarar gördüğü olayda, park halindeki iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle iş merkezindeki hasarın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Binadaki plastik ve camların yangından dolayı eriyip kırılması sonucu dış cephedeki metal iskeletin ortaya çıktığı gözlendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.